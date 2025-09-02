Глава української дипломатії Андрій Сибіга закликав посилити санкційний тиск на Росію, аби примусити Кремль серйозно ставитися до мирних зусиль.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Навчальний рік в Україні розпочався лише вчора. А сьогодні вранці діти в Києві були змушені навчатися в метро через атаку російськими безпілотниками на місто. Слова та обіцянки Путіна порожні. Реальність така, що українські діти перебувають у сховищах серед білого дня", — йдеться у дописі міністра.

У зв'язку з цим Сибіга констатував, що справжні цілі Росії — це продовження війну проти України, "обманювати всіх та відкладати санкції".

Крім цього він зауважив, що російські посадовці у своїх заявах відкидають дипломатію та висміюють мирні зусилля президента США Дональда Трампа. На його переконання, російська влада не буде серйозно ставитися до миру, доки не зіткнеться із серйозним тиском.

"Нові санкції не закриють двері до діалогу. Навпаки, тільки вони можуть змусити Москву припинити вбивства та відповісти взаємністю на мирні зусилля", — резюмував Сибіга.

Раніше лідер РФ Володимир Путін заявляв, що "розуміння", досягнуте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, "відкриває шлях до миру в Україні".