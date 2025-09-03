Верховна рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №13335, який дозволяє на 45 днів бронювати працівників ОПК для проходження відповідних процедур постановки на облік в ТЦК.

Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Відповідну законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати.

Метою документа є розширення особливостей укладення та розірвання трудових договорів в умовах воєнного стану для військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, а також забезпечення належної організації та порядку їхнього бронювання.

"Законопроєктом пропонується встановити, що при укладенні трудового договору з підприємством, установою, організацією, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії працівників", — написав Федієнко.

На вказаний строк зазначені підприємства можуть укладати трудовий договір з працівником, який не має або має неналежно оформлений військово-обліковий документ, тими хто не стоїть на обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Однак якщо працівник протягом строку випробування не оформить свої військово-облікові документи відповідно до вимог чинного законодавства, роботодавець має право його звільнити.

"Мова йде про тих людей, які зараз в тіні (не перебувають на обліку, або знаходяться в розшуку тощо), але є фахівцями та готові працювати на оборонних підприємствах", — написав нардеп.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 10225-д щодо легалізації ринку з віртуальних активів (криптовалюти) в Україні та визначення правил їх оподаткування.