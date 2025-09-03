Китай уперше показав великі підводні дрони на військовому параді

На військовому параді в Пекіні вперше публічно продемонстрували два надвеликі безпілотні підводні апарати.

Про це пише CNN.

За даними експертів, щонайменше п’ять типів таких китайських апаратів перебувають у воді вже кілька років.

Перший дрон, позначений як AJX002, має довжину 18–20 метрів і діаметр від 1 до 1,5 метра. Другий апарат такої ж довжини, але значно ширший — 2–3 метри, і на відміну від AJX002 оснащений двома щоглами.

Аналітики зазначають, що точні завдання цих підводних дронів залишаються невідомими. Вони можуть бути обладнані торпедами чи мінами або ж виконувати розвідувальні функції.

Фахівці припускають, що представлені на параді апарати є результатом трирічної програми випробувань і тепер офіційно готові до використання у ВМС Китаю.