У Марселі чоловік з ножами напав на відвідувачів готелю, є поранені

П’ятеро людей, серед яких менеджер готелю та його син, отримали поранення під час нападу в готелі на півдні Франції. Один постраждалий перебуває у критичному стані.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на прокуратуру Марселя.
За інформацією прокурора Ніколя Бессоне та поліції, нападник, тунісець, озброєний двома ножами та ломом, загинув після того, як його застрелили поліцейські. Бессоне зазначив, що чоловік, який був легальним іммігрантом, раніше був виселений із готелю за несплату оренди.
