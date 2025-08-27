У Парижі навпроти Ейфелевої вежі зґвалтували 32-річну українку — Le Parisien

У ніч проти 25 серпня в Парижі на Марсовому полі, навпроти Ейфелевої вежі, зґвалтували 32-річну українку. У скоєнні злочину підозрюють, ймовірно, підлітка з Лівії. Його вже затримала поліція.

Про це у вівторок, 26 серпня, повідомило видання Le Parisien.

За попередньою інформацією, підозрюваний о 02:40 силоміць затягнув жінку за кущ та вчинив сексуальне насильство. Крики жінки почули правоохоронці, які патрулювали неподалік. Вони негайно затримали нападника.

Підозрюваний, за даними видання, представився 17-річним лівійцем. Правоохоронці ще перевіряють інформацію про його особу.

Крім того, у місцевій прокуратурі зазначили, що потерпілу також потрібно допитати повторно, оскільки вона "не розмовляла французькою та була п’яна", коли її виявили поліціянти.

У березні 2024 року мер 7-го округу Парижа Рашида Даті заявляла, що "сексуальні домагання, не кажучи вже про зґвалтування, відбуваються на Марсовому полі щодня".

«У 2024 році штаб-квартира паризької поліції зафіксувала одне зґвалтування в районі Марсового поля порівняно з п’ятьма у 2023 році та сім сексуальних домагань порівняно з дев’ятьма у 2023 році", – зазначили у штаб-квартирі паризької поліції.