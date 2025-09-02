Перейти до основного змісту
В Індонезії після безкоштовного шкільного харчування захворіли близько 400 дітей
Юрій Свиридюк
Шкільна їдальня
Шкільна їдальня. Getty Images

Близько 400 дітей захворіли після того, як безкоштовно пообідали в одній із шкіл в західній провінції Бенгкулу в Індонезії. Це найбільший випадок масового харчового отруєння, що пов'язаний з флагманською продовольчою програмою президента Прабово Субіанто.

Про це повідомляє Reuters.

У січні 2025 року Прабово започаткував програму безкоштовного харчування для дітей та вагітних жінок, однак її реалізацію затьмарили масові випадки харчових отруєнь у різних регіонах архіпелагу, де постраждали сотні людей.

Минулого місяця у Центральній Яві захворіли 365 людей після безкоштовного шкільного обіду. Як повідомляють місцеві медіа, результати лабораторних досліджень вказали на проблеми з санітарією.

За даними відео, поширеного місцевою владою, 28 серпня в Бенгкулу дітей віком від 4 до 12 років терміново госпіталізували зі скаргами на біль у животі. Віцегубернатор провінції Міан заявив, що буде проведене розслідування причин інциденту.

Від початку програма стрімко розширюється і вже охопила понад 20 мільйонів людей. До кінця року уряд планує довести кількість учасників до 83 мільйонів, виділивши на це 10,52 мільярда доларів.

