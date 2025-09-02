Перейти до основного змісту
Паліса: зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається
Вторгнення Росії в УкраїнуАРМІЯМобілізаціяВІЙНАПОЛІТИКА

Паліса: зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається

Ексклюзивно
Олена Ремовська
Павло Паліса
Заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса під час інтерв'ю Суспільному, Київ, 28 серпня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Сова

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса прокоментував рішення уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, це рішення дасть можливість у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", – заявив Павло Паліса.

Він наголосив, що зараз зниження мобілізаційного віку не розглядається. "При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", – сказав заступник керівника Офісу президента України.

На запитання, чи не підриває це рішення уряду зусилля держави залучити на службу добровольців віком 18-24 роки за програмою, що з’явилася цього року, Паліса відповів:

"Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами".

Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента України, полковник Збройних сил України. До листопада 2024 року – командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». У серпні Павло Паліса був у складі української делегації під час візиту до Вашингтона президента України.

Що зараз є головними перепонами для миру, коли Росія почне слабнути на полі бою та як держава планує покращувати умови служби для військових — про це і не лише читайте і дивіться інтерв'ю з Павлом Палісою на сайті Суспільного і на Youtube-каналі Суспільне Новини у проєкті “Ремовська Інтервʼю” сьогодні, 2 вересня.

