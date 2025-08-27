26 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду дозволити чоловікам віком 18—22 років виїжджати з України під час воєнного стану. За її словами, йдеться про всіх громадян відповідного віку. Однак у Держприкордонслужбі кажуть, що певні категорії чоловіків скористатись цим дозволом не зможуть. Суспільне розʼяснує, які документи необхідні для виїзду та які ще рішення розглядає парламент.

За новими правилами, для перетину кордону вказаній категорії чоловіків потрібні будуть закордонний паспорт та військово-обліковий документ — або паперовий, або в додатку "Резерв+", каже речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Додатково відвідувати ТЦК не буде потрібно: чоловіки мають бути на військовому обліку ще з 17 років.

"Стаючи на облік у 17, молодики проходять військово-лікарську комісію, оновлення якої не мають вимагати до 25 років. Цих даних буде достатньо, щоб перетнути кордон" — каже Суспільному колишній радник заступника міністра оборони, юрист Тарас Боровський.

Втім, це стосується не всіх чоловіків цього віку. За словами Демченка, держслужбовці зможуть перетинати кордон лише для службових відряджень.

Альтернативні законопроєкти

Вперше про плани дозволити чоловікам до 22 років виїздити за кордон, ще 12 серпня повідомив президент Зеленський. Він сказав, що така ініціатива "допоможе молодим українцям залишатись з Україною" — і дав уряду Свириденко відпрвідне доручення. Для розробки нової норми уряду знадобився час — серед іншого, через необхідність "широкого обговорення, зокрема із військовими". Також Кабмін аналізував кількість людей, які виїхали за кордон від початку року порівняно з попередніми періодами та шукав "оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру", казала Свириденко.

За цей час кілька законопроєктів про дозвіл чоловікам різного віку виїжджати за кордон було зареєстровано в парламенті. Перший зареєстрували депутати від "Слуг народу", "Батьківщини", "Відновлення України" та позафракційні. Ним пропонують дозволити виїзд чоловікам віком до 25 років. У пояснювальній записці депутати вказують, що теперішня заборона на виїзд чоловікам до 25 років "створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною." А ще вона нібито "провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону." У разі прийняття цей законопроєкт нібито має сприяти поверненню тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

Зараз документ перебуває на ознайомленні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, давній противник мобілізації, зареєстрував законопроєкт, яким хоче дозволити виїзд за кордон усім чоловікам. Деталей законопроєкту на сайті немає.

Що може змінити нова норма

Головна причина часткового відкриття кордонів за словами влади — збільшення виїзду школярів та молоді до 18 років. Так, за інформацією Міносвіти, станом на 2024 рік за кордоном навчалися близько 350 тисяч школярів. Проте за оцінками ЮНЕСКО ця цифра може бути ледь не вдвічі більшою — до 665 тисяч дітей станом на той же минулий рік.

За словами депутата від "Слуги народу" й члена оборонного комітету Олександра Федієнка, постанова Кабміну може зменшити тенденцію до виїзду підлітків за кордон. Щоправда, нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз вважає, що таке рішення треба було ухвалювати раніше — одразу після введення воєнного стану.

"Це потрібно було зробити, щоб не втрачати зв'язок з нашими молодими громадянами, які опинилися за кордоном на законних підставах і зараз чи на навчанні, чи на роботі. Зараз, як на мене, цей крок — половинчате рішення", — вважає вона.