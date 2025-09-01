Міністерство закордонних справ України звернуло увагу, що підсумкова декларація засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні не містить згадки про Україну.

Про це МЗС України повідомили у заяві на офіційному сайті.

За словами пресслужби міністерства, у декларації згадують інші конфлікти та теракти, які відбуваються у світі.

"Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України", — йдеться у заяві міністерства.

МЗС наголосило на "геополітичній ролі" Китаю, та закликало країну до активної ролі у наближенні завершення війни Росії проти України.

На офіційному сайті Шанхайської організації співробітництва відсутня підсумкова декларація.

Саміт Шанхайської організації співробітництва у Тяньцзіні розпочався у неділю, 31 серпня, і тривав до 1 вересня. Очільник Росії Путін виступав на саміті на ньому та взяв участь у засіданні у форматі "ШОС плюс" (лідери країн-учасниць плюс керівники країн-спостерігачів та партнерів з діалогу).

Шанхайська організація співробітництва була заснована у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Узбекистаном. У 2017-му до ШОС приєдналися Індія й Пакистан, у 2023-му — Іран, а у 2024-му — Білорусь.