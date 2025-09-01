Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 серпня у Парижі відбудеться зустріч "коаліції охочих". Під час зустрічі обговорять "підготовлені пункти" гарантій безпеки.

Про це президент повідомив у підсумку розмови з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

За словами президента, вони з Луїшем Монтенегру обговорили дипломатичні напрацювання щодо завершення війни, яку розпочала Росія проти України.

"У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них. Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі", — повідомив президент.

За словами Зеленського, премʼєр-міністр Португалії погодився, що розділяти заявку на вступ до ЄС України та Молдови "не можна".

Раніше Суспільне повідомляло, що президент України Зеленський 4 вересня планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, що відбудеться в Парижі. У цей день у французькій столиці у "змішаному форматі" збереться Коаліція охочих. Зустріч ініціював президент Франції Макрон.

Серед очікуваних учасників саміту, крім французького лідера, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Еммануель Макрон підтвердив, що зустріч коаліції охочих збереться у Парижі 4 серпня.