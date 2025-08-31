1 вересня — 1286-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- На Хмельниччині правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія.
- Зеленський повідомив, що розслідування вбивства Андрія Парубія триває. За словами президента, поліція, СБУ та прокуратура працюють фактично цілодобово, аби встановити всі обставини злочину.
- Очільник Кремля Путін прибув до Китаю, де пробуде чотири дні. Зокрема він візьме у засіданні саміту Шанхайської організації щодо співробітництва та зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем.
- Російська армія не реалізувала жодних стратегічних завдань на Донеччині від початку 2025 року. Також готують нові удари вглиб території Росії.
Найбільший виробник танків в РФ використовує іноземні технології — ГУР
Найбільший російський виробник танків і бронетехніки "Уралвагонзавод" у своєму виробництві використовує сотні одиниць іноземного обладнання. Про це повідомили у ГУР Міноборони України.
У розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з цифровим програмним керуванням (числовим програмним контролем або ЧПК), а також іншого високотехнологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом.
Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки РФ до повномасштабного вторгнення, який тривав ще з 2007 року.
У ГУР наголосили, що попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.
"Компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють на російську “військову машину", — зазначили у розвідці.
За даними ГУР, "Уралвагонзавод" продовжує розширювати виробництво для забезпечення агресії проти України.
Зокрема у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЦПК провідних європейських виробників. У розвідці зазначили, що такі постачання до РФ через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції.
У ГУР закликали до консолідації зусиль для "обміну інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні".
Третина профільних класів у школах окупованої Луганщини будуть мілітарними — ОВА
У новому навчальному році в школах на окупованій частині Луганської області понад третина класів матимуть козацький ухил. Там дітей готуватимуть до війни та схилятимуть до служби в армії РФ.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко у Facebook.
У навчальному році 2025/2026 в псевдореспубліці "ЛНР" працюватимуть загалом 265 профільних класів, з них — 95 будуть мілітарними, із козацьким ухилом.
"Дівчат і хлопців із дитинства схилятимуть до війни. Для порівняння, інженерних класів сформовано лише 20, медичних – 11, за профілем МНС – три", — написав начальник ОВА.
За даними Харченка, російська влада на окупованій Луганщині не турбується про майбутнє молоді та планує використовувати їх, щоб "вирішити свої криваві політичні амбіції".
Війська РФ зруйнували об'єкт інфраструктури в Шостці
Війська РФ зруйнували об'єкт інфраструктури в Шостці. Це сталося вранці 1 вересня.
Про це повідомив міський голова Микола Нога.
"Російський агресор наніс авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади.Зруйнований вчергове обʼєкт інфраструктури! Працюють аварійно-рятувальні бригади", — повідомив міський голова.
Обсяги втрат і пошкоджень уточнюються.
Сили ППО вночі знешкодили 76 російських дронів
У ніч на 1 вересня (із 20:30 31 серпня) війська РФ атакували Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 76 російських дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони запускали з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
За добу на Сумщині двоє людей травмовано через удари РФ
За добу на Сумщині двоє людей травмовано через удари РФ. Протягом доби, з ранку 31 серпня до ранку 1 вересня 2025 року, російські війська здійснили понад 150 обстрілів по 49 населених пунктах в 18 територіальних громадах області.
Про це повідомили в ОВА.
У Хутір-Михайлівській громаді через удар дрону травмовано чоловіка 1961 року народження.
У Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримала жінка 1984 року народження.
За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки і автомобіль;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та господарчу споруду;
- у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, господарчу споруду, автомобіль;
- у Шалигинській громаді пошкоджено житловий будинок;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
Третину зброї від ЄС, яку використовують ЗСУ, забезпечила Болгарія — президентка ЄК
Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи, і третина зброї, яку з початку повномасштабного вторгнення використовую Україна, походить з Болгарії.
Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Болгарії.
Під час візиту на Вазовський машинобудівний завод вона відзначила болгарську оборонну промисловість, яка "є джерелом національної та європейської гордості".
"Болгарія має надзвичайно сильні традиції в оборонній промисловості...Тут ви виробляєте великі кількості боєприпасів і вибухових речовин, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії", – підкреслила вона.
За словами глави Єврокомісії, у міру зміцнення оборонного потенціалу України ЄС також має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.
"І для підвищення нашої готовності ми повинні активно просуватися вперед на європейському рівні, перш за все в плані фінансової підтримки", – зазначила вона.
На фронті за добу відбулося 190 боєзіткнень
Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Вчора війська РФ завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснили 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5 780 дронів-камікадзе.
Війська РФ завдали авіаційних ударів керованими бомбами та некерованими авіаракетами по населених пунктах: Велика Береза, Середина-Буда – Сумська область; Білицьке Донецька область; Гаврилівка Дніпропетровська область; Успенівка, Омельник – Запорізька область; Одрадокам’янка– Херсонська область.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт військ РФ.
Загинула людина, 13 поранених. Армія РФ обстріляла 38 населених пунктів Херсонщини
Внаслідок обстрілів на Херсонщині упродовж доби одна людина загинула, 13 — поранені. Російська армія била по 38 населених пунктах області.
Про це у Facebook вранці 1 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, пошкоджені чотири багатоповерхівки, 14 приватних будинків, господарчі споруди, гараж та автомобілі.
Під атаками перебували Білозерка, Козацьке, Веселе, Берислав, Інгулець, Антонівка, Високе, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Понятівка, Дар'ївка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Наддніпрянське, Надіївка, Чорнобаївка, Нововоронцовка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Бургунка, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Львове, Миколаївка, Монастирське, Осокорівка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк та Херсон, повідомив Прокудін.
Армія РФ за минулу добу завдала 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області: є поранена
Упродовж минулої доби, 31 серпня, російські військові обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.
Про це сьогодні, 1 вересня, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.
"66-річна жінка поранена внаслідок атаки на Пологівський район", — зазначив посадовець.
Загалом військові РФ завдали 591 удар:
- шість авіаційних – по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці;
- 432 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Камʼяне, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Юрківку, Малу Токмачку, Чарівне, Ольгівське та Преображенку;
- тричі із РСЗВ обстріляли Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку;
- 150 артилерійських ударів завдали по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та обʼєктів інфраструктури.
У Білорусі на навчаннях ОДКБ тренуватимуться застосовувати ядерну зброю
У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати планування застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.
У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025".
Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.
"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях", – зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.
За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.
"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати — будемо вчитися", - сказав він.
Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.
Армія РФ атакувала село Омельник на Запоріжжі: загинуло подружжя
Сьогодні, 1 вересня, російські війська завдали удару по селу Омельник Пологівського району Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя — 64-річні чоловік та жінка..
Про це повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров.
Станом на ранок 1 вересня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 1 082 990 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 850 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків – 11155 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23229 (+17) од
- артилерійських систем – 32248 (+49) од
- РСЗВ – 1476 (+0) од
- засоби ППО – 1213 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55276 (+214)
- крилаті ракети – 3664 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60399 (+94)
- спеціальна техніка – 3952 (+0)
Дані уточнюються.
Поліція затримала ймовірного вбивцю Андрія Парубія
На Хмельниччині правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія, повідомив президент Володимир Зеленський.
"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", — мовиться у повідомленні.
Також Зеленський додав, що наразі тривають необхідні слідчі дії. Після доповіді генпрокурора Руслана Кравченка президент повідомив, що вже є перші показання підозрюваного.
"Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин — затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", — повідомив голова МВС Ігор Клименко.
За його словами, злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.