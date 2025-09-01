Уряд затвердив менеджерів від України до Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який сформують в рамках угоди про корисні копалини та рідкісноземельні метали, підписаної із США.

Про це повідомило міністерство економіки України.

До складу Керівної ради увійшли:

Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Єгор Перелигін, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Олександр Карасевич, Державний секретар МЗС України.

Керівна рада складається з шести менеджерів — по три від кожної сторони. США ще мають затвердити представників до Керівної ради від себе.

5 серпня після розмови з міністром фінансів США Скоттом Бессентом прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що Україна та США хочуть за наступні 18 місяців запустити 3 проєкти з видобутку корисних копалин в рамках угоди про надра.

Що відомо про підписання угоди про надра

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало подробиць будуть прописані в наступній "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство між Україною та США, це "практичний результат" перемовин з Трампом у Ватикані.

8 травня Верховна рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.