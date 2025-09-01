На порталі "Дія" запрацював AI-асистент Дія.АІ, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів у форматі чату.

Про це повідомила пресслужба порталу цифрових держпослуг "Дія".

"Дія.AI — це новий рівень взаємодії громадянина з державою. AI-асистент допоможе знайти потрібну послугу, підкаже, як оформити документи, та перевірить ваші дані в реєстрах. Він також може індивідуально підібрати послугу під вашу життєву ситуацію, як-от народження дитини чи відкриття бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що асистент спілкується у чаті на порталі "Дія" як жива людина. Щоби скористатися сервісом необхідно:

Відкрити портал Дія. Обрати Дія.АІ замість стандартного пошуку та авторизуватися. Написати запит у вікно на стартовій сторінці порталу — наприклад, "хочу перереєструвати авто" чи "дай довідку про доходи". Отримати допомогу або послугу в чаті.

"Щоб Дія.АІ чітко розумів ваш запит, формулюйте його правильно: зазначайте ключові слова та особистий контекст (наприклад, що ви ветеран, медик, студент чи ВПО). Асистент не потребує від вас паспортних, банківських чи інших персональних даних — він підтягує усі дані з реєстрів", — йдеться у повідомленні.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі користувачі можуть отримати довідку про доходи в кілька кліків, а найближчим часом Дія.АІ надаватиме ще п’ять нових послуг.

Асистент також консультує з уже доступних сервісів — наприклад, "Як відкрити ФОП?" або "Що таке Пакунок малюка?". А ще добирає послугу під конкретну життєву ситуацію, наприклад порадить програму єВідновлення та надасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави за пошкоджене житло.

Наразі на порталі "Дія" асистент працює у відкритому бета-тестуванні, а незабаром стане доступним і в мобільному додатку.

Важливість запуску "Дія.AI" відзначив й президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що наразі в Україні важливо "масштабувати систему електронних послуг, працювати над покращенням ефективності проєктів, які вже існують".

"Зустрівся з командою Дії. Багато нових рішень. Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи", — написав глава держави.