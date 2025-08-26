Федоров анонсував 6 нових сервісів у "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром у застосунку цифрових держпослуг "Дія" з'являються шість нових сервісів.

Про це він повідомив у Telegram 26 серпня.

Найближчим часом у "Дії" з’являться:

АІ-асистент. Як стверджує міністр, це буде переший у світі національний асистент, який надаватиме державні послуги.

"Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою", — додав він.

еНотаріат. За словами Федорова, українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.

еАкциз. За даними очільника Мінцифри, лише за рік Україна втрачає близько 30 мільярдів гривень через несплату податків на алкоголь та тютюн.

"Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в "Дії", просто відсканувавши електронну марку", — сказав він.