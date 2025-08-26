Федоров анонсував 6 нових сервісів у "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром у застосунку цифрових держпослуг "Дія" з'являються шість нових сервісів.
Про це він повідомив у Telegram 26 серпня.
Найближчим часом у "Дії" з’являться:
- АІ-асистент. Як стверджує міністр, це буде переший у світі національний асистент, який надаватиме державні послуги.
"Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою", — додав він.
- еНотаріат. За словами Федорова, українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.
- еАкциз. За даними очільника Мінцифри, лише за рік Україна втрачає близько 30 мільярдів гривень через несплату податків на алкоголь та тютюн.
"Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в "Дії", просто відсканувавши електронну марку", — сказав він.
- Шлях пораненого. Як пояснив міністр, це буде комплексний сервіс для військових та їхніх родин. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична.
- Базова соціальна допомога. Федоров каже, ця послуга об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки відбуватиметься через "Дію" без паперової бюрократії. Команда порталу цифрових держпослуг вже розпочинає бета-тест сервісу.
- Витяг про несудимість з апостилем. За його словами команда Мінцифри разом з МВС працює над тим, аби цей документ можна було замовити в "Дії" з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність.