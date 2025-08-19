Перейти до основного змісту
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ
ДіяШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТДІДЖИТАЛІЗАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАПОДІЇІнтернет і Штучний інтелектПОЛІТИКА

В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ

Олена Богданьок
Розмір шрифту
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ
Портал "Дія" на комп'ютері. УНІАН/Віктор Ковальчук

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту (ШІ): оформлення ветеринарної ліцензії у “єДозвіл” тепер супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки у вівторок, 19 серпня.

Зазначається, що під час подання заяви у “Дії” система “єДозвіл” “за лаштунками перевіряє документи і повертає інформацію в “Дію”.

У Мінекономіки заявили, що це:

  • зменшує кількість відмов,
  • пришвидшує розгляд заяв,
  • знімає з державних експертів рутинні перевірки.

Зазначається, що запуск ШІ-модуля для ветеринарної ліцензії — лише перший крок. Далі планується масштабування на інші послуги.

Топ дня
Вибір редакції
На початок