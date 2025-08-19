В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту (ШІ): оформлення ветеринарної ліцензії у “єДозвіл” тепер супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки у вівторок, 19 серпня.
Зазначається, що під час подання заяви у “Дії” система “єДозвіл” “за лаштунками перевіряє документи і повертає інформацію в “Дію”.
У Мінекономіки заявили, що це:
- зменшує кількість відмов,
- пришвидшує розгляд заяв,
- знімає з державних експертів рутинні перевірки.
Зазначається, що запуск ШІ-модуля для ветеринарної ліцензії — лише перший крок. Далі планується масштабування на інші послуги.