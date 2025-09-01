У понеділок, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача, під час якої доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО для збиття "шахедів".

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

"Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет — збиття "шахедів", — написав Зеленський.

Під час засідання обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах та питання резервного забезпечення. Також були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

"Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу", — написав глава держави.

Також Зеленський оголосив про прискорення постачання додаткових систем ППО для захисту України від ракет. Він не уточнив, про які саме домовленості йшла мова, але наголосив, що "розраховує на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами".

Крім того, глава держави наголосив на важливості підготовки енергетичного сектора до зимового сезону та подякував усім, хто залучений до цієї роботи.

"Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", — додав президент.