У серпні в Україні перевірили 218 повідомлень про інциденти, пов’язані з роботою Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК). З них лише 20 мали реальні підстави.

Про це у телеграм-каналі повідомило Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

"Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише 20 випадків (9%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені. Зокрема двох людей відсторонили від виконання обов’язків, ще двох притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а щодо решти 16 випадків тривають службові розслідування.

Нагадаємо, у червні в Україні перевірили 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК) і лише 36 мали реальні підстави. Зокрема, 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО, а 14% (36 випадків) підтвердилися, мали реальні підстави та були перевірені.

У травні поточного року 89% усіх інцидентів, пов’язаних з ТЦК — не підтвердилися. Мова йде про "фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО". Натомість 11% (30 випадків) мали підстави та були перевірені.

ЗСУ раніше повідомляли про початок перезавантаження ТЦК та СП, водночас звертало увагу українців, що в інтернеті, в соцмережах останнім часом побільшало відеороликів, "що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій".

Речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев 28 травня в ефірі телемарафону говорив, що для військовослужбовців ТЦК розробили інструктаж про поведінку під час оповіщення, щоб зменшити кількість конфліктів.