Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи, і третина зброї, яку з початку повномасштабного вторгнення використовую Україна, походить з Болгарії.

Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Болгарії.

Під час візиту на Вазовський машинобудівний завод вона відзначила болгарську оборонну промисловість, яка "є джерелом національної та європейської гордості".

"Болгарія має надзвичайно сильні традиції в оборонній промисловості...Тут ви виробляєте великі кількості боєприпасів і вибухових речовин, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії", – підкреслила вона.

За словами глави Єврокомісії, у міру зміцнення оборонного потенціалу України ЄС також має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

"І для підвищення нашої готовності ми повинні активно просуватися вперед на європейському рівні, перш за все в плані фінансової підтримки", – зазначила вона.