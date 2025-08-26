Німецький концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонні заводи для виробництва пороху та артилерійських снарядів.

Про це повідомив лідер партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Бойко Борисов у Facebook .

За словами Борисова, переговори з Rheinmetall розпочалися в березні 2025 року, коли він зустрівся з генеральним директором концерну Арміном Паппергером у Народному зібранні. Тоді вони обговорили можливості спільного виробництва оборонної продукції.

“Rheinmetall є провідним виробником оборонної техніки та боєприпасів не тільки в Європі, але й у світі. А Болгарія має багаторічний досвід і традиції у виробництві військової техніки. Європа і НАТО мають величезну потребу в збільшенні виробничих потужностей в оборонній промисловості”, — зазначив Борисов.

Після того, як команди обох сторін ретельно розглянули можливості, вони оголосили, що разом з Rheinmetall готуються два спільні заводи в Болгарії.