Генштаб: Уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони й Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в РФ", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються армії РФ.
"У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації. Результати завданого ураження уточнюються", — зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини.