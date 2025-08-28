Перейти до основного змісту
Кремль висуває Україні нові умови для перемовин лідерів, Єрмак і Умєров зустрінуться з командою Трампа.1283 день війни
Рятувальники виносять тіло з будівлі, яка постраждала від російської ракети і ударів безпілотників у Києві, Україна, 28 серпня 2025 року. REUTERS/Thomas Peter

29 серпня — 1282-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Володимир Зеленський заявив, що він готовий до зустрічі на рівні лідерів для обговорення припинення війни РФ проти України, але Москва лише висуває нові умови та продовжує агресію.
  • У російському місті Твєрь внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію. Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.
  • Міністри закордонних справ ЄС обговорять гарантії безпеки для України на зустрічі у Копенгагені, яка пройде з 29 по 30 вересня у Данії. До зустрічі запросили долучитися міністра оборони Дениса Шмигаля.
  • У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 22 людини загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

Кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей

До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки, повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

