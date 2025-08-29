Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам від 18 до 22 років повʼязаний з тим, щоб старшокласники не виїжджали з України до закінчення школи.

Про це президент повідомив на брифінгу 29 серпня, передає кореспондент Суспільного.

Володимир Зеленський сказав, що статистика виїзду неповнолітніх юнаків-старшокласників збільшилась за останні роки.

"Це дуже погано, тому що саме в цей вік вони в старших класах втрачають зв'язок з Україною. Ми проводили консультації з військовими та освітянами. Цей вік ми узгодили з військовим командуванням. Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи, а що важливо – вступати й закінчувати вищі навчальні заклади в Україні. І це рішення не має жодного впливу на обороноздатність нашої держави”, — повідомив президент.

Також Зеленський повідомив, що після ухвалення рішення урядом щодо дозволу на виїзд чоловікам до 22 років включно, українці не стали масово виїздити за кордон.

"Ми повинні знаходити в державі баланс. Не втратити ні освіту, ні рівень наших дітей, освітній рівень. Дати можливість їм навчатись тут, бути дорослими саме в Україні й залишитись українцями. Тому що ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього треба працювати", — сказав Володимир Зеленський.

На питання про те, чому рішення щодо віку прийняли до 22 років включно, а не до 24 років, президент відповів, що "тільки таке рішення прийняли" на рівні вищого військово-політичного керівництва.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням. Він вважав цю ініціативу "позитивною і правильною історією", яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні.

26 серпня глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

Після того як уряд оновив порядок перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років включно і громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, для перетину кордону їм необхідно мати: