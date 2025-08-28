Міністри закордонних справ ЄС обговорять гарантії безпеки для України

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять гарантії безпеки для України на зустрічі у Копенгагені, яка пройде з 29 по 30 вересня у Данії.

Про це Суспільному повідомила речниця Європейської комісії з закордонних справ Анітта Гіппер.

"Так, буде ціла дискусія про нашу підтримку України, чи то військову, чи то через місії, операції та політичну підтримку", — сказала Анітта Гіппер.

Один із топдипломатів ЄС прокоментував Суспільному порядок денний неформальної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Копенгагені, яка відбудеться 28-30 серпня

"Основна увага буде зосереджена на тому, як посилити тиск на Росію (військова допомога, 19-й пакет санкцій тощо). Гарантії безпеки розглядаються окремим треком в коаліції охочих, до якої входять також неєвропейські країни. Але ймовірні міністри також порушуватимуть питання гарантій безпеки", — сказав наш співрозмовник.

Як повідомляє Данське президентство в Раді ЄС, неформальна зустріч міністрів закордонних справ запланована на 29 і 30 серпня в Копенгагені.

Очікується, що основними темами обговорення стануть агресивна війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході. В обговореннях візьмуть участь зовнішні партнери. Так, у зустрічі візьме участь заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська, йдеться у повідомленні пресслужби альянсу.

Раніше стало відомо, що Литва запропонувала країнам ЄС на неформальному зібранні міністрів у європейських справах розпочати переговори з Україною та Молдовою без згоди Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.