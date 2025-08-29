Зеленський обговорив гарантії безпеки для України з лідерами пʼяти країн Європи

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із президентами Польщі Каролем Навроцьким, Литви Гітанасом Науседою, Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Естонії Аларом Карісом та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Сторони обговорили гарантії безпеки для України, довгострокову підтримку ЗСУ та посилення тиску на Росію.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Європейські лідери висловили співчуття у зв’язку з російською атакою РФ на Київ, а Зеленський поінформував їх про наслідки удару.

"Це відповідь Путіна на заклики світу зупинити війну. Росія відмовилася припиняти вбивства – вони навіть сказали "ні" президентові Трампу. Ми бачимо негативні сигнали від Росії щодо можливого саміту на рівні лідерів. Ми вважаємо, що Путін досі зацікавлений лише у продовженні цієї війни. Саме тому нам потрібен новий сильний тиск на РФ – жорсткі санкції, сильні тарифи як з боку Європи, так і з боку Америки", — сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості гарантій безпеки. Основою має бути сильна українська армія, що охоплює довгострокове фінансування українських військових, постачання зброї та виробництво озброєнь.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, нам потрібні чіткі відповіді: хто допоможе нам захищатися на землі, у повітрі та на морі, якщо Росія знову нападе. І як саме ви можете взяти участь – я прошу вас визначити свою роль", – сказав він.

За словами Зеленського, США готові брати участь у наданні гарантій безпеки разом з Європою.

"Ми домовилися з президентом Трампом, що Америка буде частиною гарантій безпеки. Це добре, і це надзвичайно важливе рішення. Президент Трамп вважає, що європейці повинні очолити цей процес, але Америка готова долучитися й допомогти координувати його", — сказав президент.

Кароль Навроцький зазначив, що аналізував економічну ситуацію в Росії. Вона свідчить про те, що санкції працюють. Зокрема про це він говоритиме з Трампом під час свого візиту до Вашингтона наступного тижня. Він також наголосив на тому, що не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

Гітанас Наусєда зауважив, що всі розуміють: Путін не хоче миру. Його дії свідчать про те, що він намагається окупувати якомога більше територій. За словами президента Литви, єдиний спосіб досягти миру – це сила, зокрема через санкції.

Алар Каріс підтримав пропозицію про те, що має бути детально прописано, яка країна й що конкретно робитиме для гарантування безпеки Україні. Після цього з’явиться можливість рухатися далі.

Едгарс Рінкевичс наголосив, що зараз дуже важливо посилити тиск на Росію та запровадити нові санкції.

Метте Фредеріксен зазначила, що минуло майже два тижні з моменту зустрічі у Вашингтоні, утім немає жодних ознак того, що РФ справді готова до переговорів на рівні лідерів. Саме тому, на її думку, зараз важливо посилити тиск на Москву.