Товари з Китаю найчастіше зупиняють на митниці в ЄС — звіт
ЄС КИТАЙ ЕКОНОМІКА ПОДІЇ СВІТ

Ольга Кацімон
Урсула фон дер Ляєн та Кая Каллас
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч) та висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас на брифінгу щодо 18 пакета санкцій проти РФ, Брюссель, Бельгія, 10 червня 2025 року. REUTERS/Yves Herman

Близько 80% товарів, зупинених або вилучених у державах-членах ЄС у 2024 році, походили з Китаю.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії про митний контроль відповідності товарів на зовнішніх кордонах ЄС.

За даними звіту, у 2024 році на кордонах ЄС було затримано 48 139 китайських товарів — це майже на 180% більше, ніж у 2022-му. Наступними у списку йдуть Сполучені Штати з 3247 вилученнями та Велика Британія з 2 120.

За словами представника ЄС, саме на Китай припадає понад 80% усіх товарів, позначених як потенційні порушення.

Згідно зі звітом, оприлюдненим у четвер, найчастіше зупиняють медичні вироби, побутові товари та електроніку, які не відповідають європейським стандартам.

