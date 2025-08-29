Товари з Китаю найчастіше зупиняють на митниці в ЄС — звіт

Близько 80% товарів, зупинених або вилучених у державах-членах ЄС у 2024 році, походили з Китаю.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії про митний контроль відповідності товарів на зовнішніх кордонах ЄС.

За даними звіту, у 2024 році на кордонах ЄС було затримано 48 139 китайських товарів — це майже на 180% більше, ніж у 2022-му. Наступними у списку йдуть Сполучені Штати з 3247 вилученнями та Велика Британія з 2 120.

За словами представника ЄС, саме на Китай припадає понад 80% усіх товарів, позначених як потенційні порушення.

Згідно зі звітом, оприлюдненим у четвер, найчастіше зупиняють медичні вироби, побутові товари та електроніку, які не відповідають європейським стандартам.