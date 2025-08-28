Китай почав купувати у Росії санкційний скраплений газ

Російський танкер зі скрапленим газом з заводу в Росії, який перебуває під санкціями США уперше пришвартувався в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як свідчать дані відстеження суден, танкер Arctic Mulan, який перевозив паливо з занесеного до чорного списку заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, пришвартувався до термінала Beihai LNG.

Arctic Mulan завантажив партію СПГ на початку червня з плавучого сховища на сході Росії. Паливо в резерві походило із заводу Arctic LNG 2.

Влітку минулого року підприємство виробило вісім партій газу, але в жовтні було змушене призупинити роботу. Причинами стали відсутність покупців і сезонне утворення льодів навколо об'єкта. У результаті судна перевантажували паливо на сховища в самій Росії.

Завод, який спочатку потрапив під санкції адміністрації президента США Джо Байдена, почав експортувати паливо на суднах тіньового флоту 2024 року, але жодне з них ніколи не швартувалося біля іноземного термінала, оскільки покупці боялися відповіді з боку США.

Arctic LNG 2, очолюваний ПАТ "Новатек", є ключовим для планів Росії потроїти експорт СПГ до 2030 року та вийти на нові ринки газу після різкого падіння продажів трубопроводами основним традиційним покупцям у Європі.

Агентство зазначає, що окрім тиску на Індію щодо її закупівель російської нафти, США утрималися від подальшого посилення заходів проти покупців російського СПГ, прагнучи укласти угоду про припинення вогню в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що його особисті переговори з Володимиром Путіним у серпні були "вкрай продуктивними".

5 вересня 2024 року Державний департамент США ввів санкції проти двох компаній та двох суден, пов'язаних з експортом скрапленого природного газу (СПГ) у межах російського проєкту Arctic LNG 2. Санкції запровадили у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України, щоб збільшити глобальні енергетичні важелі впливу на РФ.

А у жовтні 2024 року стало відомо, що газовий термінал Arctic LNG 2 у Росії зупинив процес скраплення природного газу через труднощі, пов'язані з західними санкціями, які ускладнюють транспортування та продаж сировини.

Комерційне скраплення на підприємстві зупинили через накопичення запасів, оскільки Arctic LNG 2 не може вільно експортувати газ.

Що відомо про обмеження щодо російського газу

22 грудня 2022 року Євросоюз офіційно встановив граничну ціну на газ на рівні 180 євро за мегават-годину.

З 1 січня 2023 року Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Литва з листопада введе заборону на будь-який імпорт, завантаження та дегазацію російського скрапленого природного газу (СПГ).

У квітні 2023-го повідомлялось, що Нідерланди планують припинити імпорт російського скрапленого газу.

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в ефірі Суспільного пояснив, що Встановлена Євросоюзом гранична ціна на природний газ націлена на те, щоби контролювати ціну скрапленого газу, який буде надходити на європейський ринок через LNG-термінали.

Він також розповів, що ця угода містить ризики. Зокрема, якщо виникне великий дефіцит газу, або компанії-постачальники скрапленого газу займуть жорстку позицію і не будуть постачати паливо, то через цю граничну ціну Європа потрапить в ще більшу пастку дефіциту.