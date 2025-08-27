НАТО збільшує виробництво зброї для оборони та для України — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав відкриття нового артилерійського заводу Rheinmetall у Німеччині та заявив, що країни НАТО збільшують обсяги виробництва озброєння для власної оборони та для України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

"В рамках Альянсу ми вже розширили існуючі виробничі лінії та відкрили багато нових, таких як ця в Унтерлюсі. Це надзвичайно важливо для нашої власної безпеки, а також для того, щоб і надалі підтримувати Україну в її боротьбі сьогодні та стримувати будь-яку агресію в майбутньому", — повідомив Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО заявив, що альянс має чіткий перелік цілей щодо переозброєння, який вже надали виробникам озброєння у Європі.

"Я закликаю всю трансатлантичну промисловість надалі підтримувати високий рівень виробництва. Підніміть планку ще вище. І скористайтеся можливостями для більш тісної співпраці в рамках всього Альянсу та з нашими партнерами, такими як Україна", — сказав Марк Рютте.

Він також вважає, що європейські виробники озброєння можуть вчитись в України "інноваційній промисловій мобілізації".

27 серпня німецький концерн Rheinmetall 27 серпня відкрив найбільший в Європі завод з виробництва боєприпасів в Унтерлюссі поблизу Ганновера. Rheinmetall розпочала будівництво заводу на початку 2024 року. Завод з виробництва боєприпасів розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року і матиме потужність до 350 тисяч набоїв на рік, коли повністю запрацює з 2027 року.

14 липня США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.