Збройова компанія KNDS Deutschland розширює виробництво в Україні

Очільник Міноборони Денис Шмигаль обговорив з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами міністра, також йде робота над запуском ремонтно-сервісних хабів для швидкого відновлення та обслуговування озброєння.

"Компанія планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні. У межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard", — сказав Шмигаль.

Крім цього, за його твердженням, KNDS Deutschland зацікавлена у досвіді ЗСУ щодо застосування їхніх озброєнь.

"Домовилися встановити таку комунікацію, що забезпечить вдосконалення продукції компанії з врахуванням досвіду сучасної війни", — сказав очільник Міноборони.

Крім цього Шмигаль поінформував делегацію KNDS Deutschland про підготовку до запуску Defence City — спеціального правового режиму для оборонних компаній.

KNDS Deutschland є виробником великої кількості бронетехніки, яка перебуває на озброєнні Сил оборони України, зокрема танків Leopard 1 та Leopard 2, самохідних зенітних установок Gepard та самохідних артилерійських установок PzH 2000.

На початку 2025 року KNDS Deutschland відкрила спільне підприємство з одним із представників оборонно-промислового комплексу України.