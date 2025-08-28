Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна напрацьовує з іноземними партнерами стратегію повернення тимчасово окупованих Росією територій. За його словами, Київ має "напрямки та бачення" у цьому питанні.

Про це він розповів під час IV Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи 28 серпня.

Серед іншого генерал-лейтенант підкреслив, що крім українців для України "ніхто ніяких проблемних питань не вирішить".

"Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, крім українців. Що стосується переваги у Чорному морі. Давайте будемо реалістами, її треба там здобути та утримувати. А зараз навіть окремі вилазки для знищення суден (ВМФ РФ — ред.) важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів. Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії", — сказав переший заступник міністра оборони.

Крім цього він зазначив, що Київ має "напрямки та бачення", як повернути окуповані Росією території Україні.

"У нас є бачення на 10-15 років наперед, як рухатись і куди розвиватись", – додав Гаврилюк.

12 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський заперечив можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню, а також наголосив, що територіальні питання можуть обговорюватись лише на зустрічі між ним та лідером РФ Володимиром Путіним.

Загалом глава держави неодноразова казав, що Київ ніколи юридично не визнає жодну окуповану територію України російською, зокрема, Крим, навіть у рамках потенційної мирної угоди.

22 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що українська влада не розглядає можливість проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції для визнання російської окупації.