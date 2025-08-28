Волонтери, які використовують на своїх автівках засоби радіоелектронної боротьби, можуть втратити фінансування від міжнародних донорів, зокрема, не отримувати пального для своїх місій. Про такі обмеження повідомляють громадські організації та благодійні фонди, які здійснюють евакуацію цивільних на Харківщині.

Операційний директор харківського Координаційного гуманітарного центру Богдан Яхно пояснив, що причина в тому, що міжнародне гуманітарне право не містить чіткого дозволу на застосування РЕБів волонтерами.

Скільки нині евакуаційних екіпажів на Харківщині попри обмеження користуються РЕБами і як вони пояснюють свою позицію — дивіться у репортажі редакції Суспільне Харків.