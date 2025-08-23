П'ятеро собак і дві сумки взяла з собою з дому Наталя, жителька села Новогришине Криворізької громади Донеччини, під час евакуації. Тетяна й Олена з Добропілля — встигли вивезти п'ятьох своїх папужок й частину побутових речей. А Любов з Мирнограда — взагалі нічого: у чому стояла, у тому й забрали з дому. Жінка — поранена через обстріл, рука, каже, не функціонує.

У транзитному центрі в Павлограді евакуйовані люди з Донеччини можуть перебути по кілька днів, доки їм не відновлять документи й не знайдуть житло у тилу.

За словами співробітника благодійного фонду "Схід SOS" Івана Саверського, який зустрічає евакуйованих "на транзиті", донеччани прибувають розгублені та налякані, дехто втратив усе майно.

Історії людей, які приїхали до прихистку, де та як планують облаштовуватися далі — у матеріалі редакції Суспільне Донбас.