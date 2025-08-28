Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оголошуючи про звільнення співробітників ЦРУ , опублікувала, зокрема, ім'я агента, який раніше працював під прикриттям у Росії. Це може вважатися кримінальним злочином.

Про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на кількох співрозмовників.

19 серпня Габбард позбавила 37 колишніх і чинних американських розвідників доступу до секретної інформації, без чого працівники спецслужби практично не можуть виконувати свої обов'язки. Посадовиця опублікувала цей перелік у соцмережі Х.

Зазначається, що більшість із тих, хто потрапив до списку, або займалися оцінкою втручання РФ у президентські вибори США у 2016 році, на яких тоді переміг Дональд Трамп, або у 2019-му підписали лист із закликом оголосити йому імпічмент.

"Співробітник ЦРУ, чий допуск був анульований минулого тижня, є давнім спеціалістом із питань Росії. Розкриття особистості секретного співробітника або агента розвідки є в США кримінальним злочином", — йдеться у публікації.

За даними видання, розсекречений співробітник ЦРУ обіймав різні посади в розвідці понад 20 років, а з 2014 до 2017 року був експертом з питань РФ та Євразії у Національній раді з розвідки.

Цього року він виступав на секретній розвідувальній конференції, де був представлений як високопоставлений представник центру розвідки з проведення місій у Європі та Євразії.

Як розповів журналістам один зі співробітників розвідки, Габбарт не знала, що один з цих 37 працівників працював під прикриттям у РФ.

Троє інших у коментарі газеті сказали, що Габбард та її підлеглі не консультувалися із ЦРУ під час публікації списку.

За словами ще двох джерел, у ЦРУ отримали список увечері напередодні публікації, але не знали про те, що Габбард оприлюднить його в соцмережі Х.

Колишній виконавчий директор ЦРУ Ларрі Пфайффер заявив, що "розумний" директор національної розвідки проконсультувався б із відомством, перш ніж публічно ідентифікувати співробітника під прикриттям.

На його думку, такий вчинок Габбарт може поставити під загрозу процедури прикриття ЦРУ та відносини з іноземними урядами.

Як пише WSJ, американський президент Дональд Трамп вважає "ворогами" всіх, хто навіть через посадові обов'язки діяв проти нього в минулому.

Повернувшись вдруге до Білого дому, він, наприклад, здійснив атаку на юридичні компанії, які брали участь у пов'язаних із ним процесах не на його боці, а також проти співробітників ЦРУ та ФБР, які розслідували втручання РФ у вибори.

У липні 2025-го го Габбард презентувала Трампу список із 37 таких співробітників на зустрічі в Овальному кабінеті, і він заявив, що їх треба звільнити. Повідомляючи про відкликання в цих людей доступу до секретної інформації, Габбард у своєму дописі зазначала, що діє за вказівкою очільника Білого дому.