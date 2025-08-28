Росія атакувала сортувальне депо "Нової пошти" в Києві, є постраждалі

У ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою автодвір сортувального депо логістичної компанії "Нова пошта".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок удару постраждали троє працівників:

Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;

Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

У компанії зазначили, що забезпечують постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною підтримкою.

"Посилки не постраждали. Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування не проводилося", – зазначили в компанії.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти.

За даними ПС ЗСУ, Сили протиповітряної оборони збили 589 цілей із 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, знешкодили 563 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.