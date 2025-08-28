Вночі РФ ударила по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+ — Укрзалізниця

Вночі 28 серпня російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Один поїзд, який мав виходити на маршрут Київ-Харків, суттєво ушкоджений.

Про це зранку повідомили в Укрзалізниці.

"Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці повідомили, що роблять все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводять підмінний рухомий склад. Про затримки залізничники інформуватимуть, адже наразі триває відновлення ушкодженої інфраструктури.

У зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Укрзалізниця уточнила тимчасові зміни в русі поїздів через пошкодження інфраструктури

Наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів, повідомляє Укрзалізниця.

Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення.

Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин придуть із затримкою 5 та більше годин:

№106 Одеса — Київ,

№74 Перемишль — Харків,

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:

№743 Київ - Львів;

№732 Київ - Запоріжжя;

№722 Київ - Харків;

№712 Київ - Краматорськ.

Залізничники намагатимуться максимально нагнати графік та скоротити час затримки.

Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.

Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд.

Керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський уточнив, що внаслідок атаки з боку РФ був зруйований Інтерсіті, який мав 28 серпня виходити на маршрут Київ-Харків.

"Удар — прицільний. Виключно цивільні пасажирські операції. Відновимо та розширимо парк попри все", — написав Перцовський.

Він додав, що зараз рейси не скасовуються, на маршрут стануть пасажирські вагони, в тому числі ті, що тільки-но прийняли із заводу.

За кілька годин до того Укрзалізниця попереджала, що через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Йшлося про рейси:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

"Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами", — повідомили тоді в Укрзалізниці..