У Копенгагені 28-29 серпня відбудеться неформальна зустріч міністрів оборони країн-членів Євросоюзу. Серед іншого на цьому саміті обговорюватимуть і військову підтримку України.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті данського головування у ЄС.

Вказується, що у межах данського головування в ЄС Данія спільно з Європейською службою зовнішніх справ організовує неформальну зустріч міністрів закордонних справ та неформальну зустріч очільників Міноборони, які відбуваються раз на пів року.

Під час засідання очільників Міноборони основна увага буде приділена військовій підтримці України, посиленню європейської оборонної готовності, а також місіям і операціям ЄС.

У перший день саміту міністри візьмуть участь у попередньому заході з питань оборони. Основні стратегічні дискусії відбудуться 29 серпня у рамках робочих сесій.

Як повідомлялось раніше, міністри у європейських справах ЄС 1-2 вересня зберуться у Копенгагені на неформальний саміт. Також на захід запрошені представники України, Молдови, Туреччини та партнери із Західних Балкан.

Головна увага цієї зустрічі буде приділена різним аспектам розширення європейського блоку, а також угоди щодо так званих Копенгагенських критеріїв з розширення 2004 року.

1 липня Данія розпочала головування у Раді ЄС, яке триватиме до 31 грудня 2025 року.