Єрмак і Кислиця візьмуть участь у зустрічі з Віткоффом у Нью-Йорку — джерело

До складу української делегації, яка цього тижня проведе переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Нью-Йорку, увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Про це Суспільному повідомило проінформоване джерело у владі.

За даними Bloomberg, у зустрічі візьме участь також секретар РНБО Рустем Умєров.

За інформацією джерел, порядок денний зустрічі стане продовженням домовленостей, досягнутих під час візиту української делегації до Вашингтона та переговорів зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом у Києві.

Окремо планується обговорити негативні сигнали, що надходять від російської сторони щодо можливої зустрічі на рівні лідерів і переговорного процесу загалом.

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами", – сказав Віткофф в програмі "Спеціальний репортаж" на Fox News.

25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч представників української та американської команд наприкінці поточного тижня. На ній обговорюватимуть можливості майбутніх переговорів між Україною і РФ.