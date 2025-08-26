З вівторка, 26 серпня, доступ до електронних кабінетів вступників, Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), а також сайту Вступ-2025 буде тимчасово обмежений.

Про це у фейсбук повідомляє Міністерство освіти і науки.

"26 серпня, о 16:00 за київським часом розпочнеться підготовка до роботи алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення на магістратуру. У цей час доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО та сайту Вступ-2025 буде тимчасово обмежено", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доступ до системи відновлять не пізніше 28 серпня.

У відомстві повідомили, що цьогоріч на вступ до магістратури в системі вже сформовано понад 100 тисяч кабінетів та подано 204 337 заяв.

Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджет, оприлюднять до 28 серпня включно. Кожен вступник може отримати лише одну бюджетну рекомендацію, яка відобразиться в електронному кабінеті як "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)".

"Якщо вступник погоджується на запропоноване місце, до 18:00 30 серпня потрібно: підтвердити вибір місця навчання (в електронному кабінеті або безпосередньо в закладі), виконати вимоги до зарахування за Правилами прийому ЗВО та укласти договір про навчання", — повідомляють у МОН.

Зарахування на бюджет завершиться 1 вересня. Потім розпочнеться надання рекомендацій на навчання за контрактом, а зарахування на контракт триватиме до 30 вересня.

Після цього заклади зможуть проводити лише додаткові набори на контракт до 20 жовтня.