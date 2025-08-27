Литва закликає Європейський Союз вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Про це йдеться у листі, який Вільнюс минулого тижня розіслав столицям країн ЄС, пише литовський мовник LRT.

"Відкриття переговорів підніме як український моральний дух, так і реформаторський рух країни в той час, коли Росія посилює військові дії. А бездіяльність може послабити суспільну підтримку членства в Україні та підірвати інституційну волю до реформ", — йдеться у листі.

Зокрема, у документі пропонується розпочати переговори з Україною та Молдовою на технічному рівні навіть без участі Угорщини, якщо 26 країн-членів погодяться. Офіційне схвалення може відбутися пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію.

Також у листі повторно висловлено давній заклик Литви встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС, стверджуючи, що це "допоможе обом сторонам спланувати реформи та ресурси".

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва наполягає на "розблокуванні" шляху України в ЄС.

"Будь-яка подальша затримка геополітично шкідлива як для України, так і для ЄС. Членство України є частиною гарантій безпеки Європи та необхідне для довгострокового миру та стабільності", — сказав Будріс.

За даними видання, очікується, що пропозицію Литви розглянуть пізніше в Копенгагені, де міністри на чолі з головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас "зосередяться переважно на війні в Україні та Близькому Сході".

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".