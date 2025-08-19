Трамп попросив Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС

Президент США Дональд Трамп 18 серпня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Трамп попросив Орбана перестати блокувати відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними видання, лідери країн Європи, які були присутні на зустрічі у Вашингтоні, попросили президента США Трампа вплинути на позицію Віктора Орбана.

Дзвінок став результатом обговорення між Трампом та групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Під час розмови, премʼєр-міністр Угорщини Орбан нібито запропонував президенту Трампу Будапешт як місце проведення двосторонньої зустрічі між очільником Росії Путіним та президентом України Зеленським. Речниця Білого Дому Керолайн Левітт відмовилась повідомити, чи розглядається Угорщина як місце проведення саміту між Зеленським та Путіним.

Сам Віктор Орбан 19 серпня написав у соцмережі X, що членство України у ЄС не можна повʼязувати з гарантіями безпеки для України.

"Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки; тому пов'язування членства з гарантіями безпеки є зайвим і небезпечним. Угорщина вітає кроки, зроблені на переговорах Трампа та Путіна, і підтримує продовження переговорного процесу, особливо щодо другої зустрічі Трампа та Путіна", — написав Віктор Орбан.

Він також заявив, що Угорщина продовжуватиме наполягати на проведенні саміту між Євросоюзом та Росією.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".