У вівторок, 26 серпня, на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви, стався потужний вибух.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

Як зазначають співрозмовники у Головному управлінні розвідки, після повідомлень у місцевих пабліках Рязані про "хлопок" на ділянці магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Уже за кілька годин на місце пожежі прибули автомобілі екстрених служб для її ліквідації.

За словами місцевих мешканців, у районі села Божатково наразі перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Зазначається, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію РФ.

"Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснєфті" підраховують збитки", — зазначило джерело.