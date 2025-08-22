Морський дрон ГУР знищив групу елітних російських водолазів у Новоросійську

Морський дрон Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знищив у бухті Новоросійська п’ять елітних російських водолазів-розвідників.

Про це повідомили у ГУР.

Зазначається, що під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався в бухту Новоросійська, де РФ зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту.

Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок із пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник із бухти для дослідження.

"Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту Росії з числа ПДСС — Підводні диверсійні сили і засоби. Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням", — зазначили у ГУР.

Під час маніпуляцій водолазів з українським морським дроном він здетонував і внаслідок вибуху всі п’ятеро російських військових загинули.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", — зазначили у розвідці.