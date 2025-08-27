Перейти до основного змісту
Кабмін підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінювання Єврокомісії
МИТНИЦЯБІЗНЕСКАБМІНУКРАЇНАЄСЕКОНОМІКАСВІТПОЛІТИКА

Кабмін підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінювання Єврокомісії

Дмитро Михайлов
Розмір шрифту

Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, який тепер буде направлено на оцінювання Європейській комісії та винесено на консультації з бізнес-спільнотою.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів за результатами засідання Кабміну 26 серпня.

Зазначається, що для консультацій щодо проєкту нового Митного кодексу Міністерство фінансів створить робочу групу з представників громадськості, що налічуватиме до 15 людей.

До неї можуть увійти учасники громадських організацій, асоціацій та інших об'єднань, які протягом останніх трьох років працювали над покращенням бізнес-клімату та захистом прав бізнесу в Україні.

Після отримання оцінки від Європейської комісії Мінфін спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС доопрацює проєкт Митного кодексу.

Очікується, що новий кодекс синхронізує митні процедури з процедурами Євросоюзу, що спростить та прискорить торгівлю з його країнами-членами, знизивши витрати для підприємців. Крім цього, компанії зможуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.

Наразі Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за угодою про асоціацію з ЄС. Водночас Єврокомісія, Міжнародний валютний фонд, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок