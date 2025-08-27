Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, який тепер буде направлено на оцінювання Європейській комісії та винесено на консультації з бізнес-спільнотою.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів за результатами засідання Кабміну 26 серпня.

Зазначається, що для консультацій щодо проєкту нового Митного кодексу Міністерство фінансів створить робочу групу з представників громадськості, що налічуватиме до 15 людей.

До неї можуть увійти учасники громадських організацій, асоціацій та інших об'єднань, які протягом останніх трьох років працювали над покращенням бізнес-клімату та захистом прав бізнесу в Україні.

Після отримання оцінки від Європейської комісії Мінфін спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС доопрацює проєкт Митного кодексу.

Очікується, що новий кодекс синхронізує митні процедури з процедурами Євросоюзу, що спростить та прискорить торгівлю з його країнами-членами, знизивши витрати для підприємців. Крім цього, компанії зможуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.

Наразі Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за угодою про асоціацію з ЄС. Водночас Єврокомісія, Міжнародний валютний фонд, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.