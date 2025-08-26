Зеленський розповів щодо яких країн застосують механізм множинного громадянства

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Світового конгресу українців. Під час цієї зустрічі він розповів, українці з громадянством яких країн зможуть отримати українське за механізмом множинного громадянства.

Про це президент повідомив на офіційному сайті.

Зеленський сказав представникам Світового конгресу українців, що першими країнами, з якими застосують механізм множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

"Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі", — прокоментував Зеленський.

Також президент та представники Світового конгресу Українців обговорили дипломатичну роботу, повернення дітей, яких викрала Росія, важливість збільшення санкційного тиску.

Що відомо про закон про множинне громадянство

18 червня 2025 року Верховна рада в цілому ухвалила законопроєкт №11469, який на законодавчому рівні запроваджує в Україні інститут множинного громадянства. 15 липня Зеленський затвердив цей закон.

Закон передбачає:

правоздатність українців, які отримують іноземне громадянство (крім держав-агресорів), без втрати українського;

спрощені умови для набуття громадянства за народженням, походженням, для військовослужбовців, іноземців українського походження та біженців;

механізми обмеження для громадян країн-агресорів.

У законопроєкті згадуються умови для набуття українського громадянства. Серед них — знання основ Конституції, історії України, володіння державною мовою. Рішення про те, чи приймати іноземця, чи особу без громадянства в українське, ухвалює президент (як і рішення позбавити людину українського громадянства).

У пояснювальній записці зазначається, що зміни відповідають викликам демографічної кризи, розвитку діаспори та є підґрунтям для євроінтеграції.