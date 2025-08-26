Уряд продовжив виплати ВПО ще на 6 місяців, але з умовами

Уряд продовжив виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на 6 місяців — до лютого 2026 року. Але ввів додаткові обмеження для тих, хто отримує допомогу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики України.

Виплати продовжили людям з інвалідністю І–ІІІ групи, сімʼям з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімʼям, у складі яких лише непрацездатні особи.

Серед змін, які запровадив уряд для тих ВПО, хто бажає отримати допомогу, є такі:

наявність коштів на депозитному рахунку розміром понад 100 тисяч грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які тимчасово влаштовані до родичів, які не є батьками, опікунів, які не є батьками, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

якщо працездатна особа, яка не має роботи, зареєструвалась у центрі зайнятості як безробітна у період 6 місяців після припинення виплати допомоги, або влаштувалась на роботу, то виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Виплати поновлюють автоматично.

З 1 листопада 2023 року допомога призначається на 6 місяців на сім'ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї з розрахунку на кожного члена родини:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень;

для інших осіб — 2 тисячі. гривень.

Виплати для ВПО не призначать за умови: купівлі авто, з року випуску якого минуло менш як 5 років, окрім авто, придбаного на потреби оборони України; купівлі нерухомості або земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень; перебування за кордоном понад 30 календарних днів; повернення до покинутого раніше місця проживання.