Уряд Швеції у межах програми Євросоюзу Ukraine Facility з власної ініціативи виділив для України додаткові 750 млн шведських крон (66,4 млн євро). Це стало можливим завдяки укладанню угоди між Стокгольмом та Брюсселем.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті шведського уряду.

"Завдяки цій новій угоді Швеція стає першою країною в ЄС, яка має намір виділити додаткові кошти через Ukraine Facility для зміцнення національного бюджету України", — сказав шведський міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доус.

Він зазначив, що економічна стабільність є необхідною умовою для здатності України продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також підтримувати роботу систем охорони здоров’я, шкіл та соціального забезпечення.

22 серпня Україна отримала від ЄС фіндопомогу в понад 4 млрд євро в межах двох ініціатив: ERA Loans та Ukraine Facility.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня торік Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.

Більше інформації про план для реалізації Ukraine Facility та статус виконання індикаторів можна прочитати за посиланням.