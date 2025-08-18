Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Україна після закінчення війни стане великим постачальником військової техніки до країн Європи.

Про це він сказав в етері телеканалу Fox News.

За словами Вітакера, вже сьогодні слід задумуватися над відновленням України і про те, якою буде її економіка після війни.

"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", — сказав американський дипломат.

Він зазначив, що в Україну буде вливатися багато грошей, переважно з Європи, для допомоги у відновленні країни після завершення війни.