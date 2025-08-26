Трамп розповів, яку зброю виробляє США для НАТО та України

Президент США Дональд Трамп розповів, що заводи озброєння у США виробляють на замовлення НАТО оборонне та наступальне озброєння, в тому числі комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Про це Дональд Трамп повідомив під час засідання уряду США.

Президент США знову зауважив, що США "не фінансує війну", а саме не надає Україні допомогу своїм коштом.

"Вони (європейські країни НАТО — ред.) хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі. У них є багато варіантів, але хочуть саме його", — сказав Трамп.

Трамп також зауважив, що США беруть участь "у спробах зупинити війну, зупинити вбивства в Україні".

Дональд Трамп також зауважив, що США отримують "дохід" від замовлень зброї країнами НАТО, але точні цифри він не назвав.

14 липня США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

До створення цього матеріалу долучилась журналістка Суспільного Єлизавета Ткаченко.