Трамп розповів, яку зброю виробляє США для НАТО та України
Трамп розповів, яку зброю виробляє США для НАТО та України

Марія Патока
Трамп
Президент США Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет відвідали засідання кабінету міністрів у Білому домі у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 26 серпня 2025 року. REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп розповів, що заводи озброєння у США виробляють на замовлення НАТО оборонне та наступальне озброєння, в тому числі комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Про це Дональд Трамп повідомив під час засідання уряду США.

Президент США знову зауважив, що США "не фінансує війну", а саме не надає Україні допомогу своїм коштом.

"Вони (європейські країни НАТО — ред.) хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі. У них є багато варіантів, але хочуть саме його", — сказав Трамп.

Трамп також зауважив, що США беруть участь "у спробах зупинити війну, зупинити вбивства в Україні".

Дональд Трамп також зауважив, що США отримують "дохід" від замовлень зброї країнами НАТО, але точні цифри він не назвав.

14 липня США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

До створення цього матеріалу долучилась журналістка Суспільного Єлизавета Ткаченко.

