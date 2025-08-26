Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим начальником штабу оборони Великої Британії Річардом Найтоном, та його попередником Ентоні Радакіном. Вони обговорили роботу над гарантіями безпеки для України.

Про це президент повідомив на офіційному сайті.

На зустрічі також були присутні міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час зустрічі Ентоні Радакін повідомив про роботу, яка здійснюється на рівні головнокомандувачів і начальників штабів оборони країн-партнерів щодо гарантій безпеки для України. Володимир Зеленський наголосив, що потрібно максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість усього, що стосується гарантій безпеки, зокрема військово-політичної частини.

"Обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти", — повідомив президент.

Ентоні Радакін запевнив вище військово-політичне керівництво України у тому, що новий начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найтон забезпечуватиме високий рівень підтримки України, адже підтримка України Британією "не прив’язана до конкретних осіб, а визначається волею нації".

23 серпня Зеленський заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває та усі розробки будуть готові "найближчими днями".

Перед тим Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.