Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи — Діденко

Літо поступово повертається в Україну. У середу, 27 серпня, у більшості регіонів вдень повітря прогріється до +27 градусів, лише на півночі прогнозують трохи свіжішу погоду — до +22 градусів.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи. Трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо", — написала синоптикиня.

За її словами, у середу опадів майже не очікується, лише на Чернігівщині місцями можливий дощ.

У Києві 27 серпня буде суха та тепла погода з температурою повітря до +22 градусів.

"Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця", — написала Діденко.