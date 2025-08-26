Керівники САП та НАБУ у Парижі зустрічаються з представниками уряду Франції

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос прибули до Парижа з робочим візитом. Вони зустрінуться з представниками уряду Франції.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Олександр Клименко та Семен Кривонос зустрінуться з міністром-делегатом з європейських справ Бенжаменом Хаддадом; радником президента Франції з європейських питань Бертраном Бухвальтером; а також із директором Директорату континентальної Європи Брісом Рокфейлем.

САП повідомляє, що метою зустрічей є зміцнення незалежності та інституційної спроможності НАБУ і САП, розвиток міжнародної співпраці у сфері протидії корупції, а також важливість довіри суспільства до результатів спільної роботи.

Також керівники НАБУ та САП зустрінуться з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмер.

Раніше керівники НАБУ та САП повідомляли, що очікують медіакампанії з дискредитації антикорупційних органів. Вони вважали, що таку медіакампанію проведуть проти них особисто. Все тому, що через ухвалення закону 12414 про ліквідацію незалежності НАБУ та САП в Україні розпочались протести. Президент та Верховна рада були змушені прийняти новий закон 13533, який повернув НАБУ та САП їхні повноваження.

Що відомо про закон №12414

Вдень 22 липня український парламент підтримав законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП. Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук підписав його та направив на затвердження президенту Володимиру Зеленському.

Серед іншого документ передбачав що:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри високопосадовцям;

очільник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

Згідно з карткою законопроєкту, яка опублікована на сайті парламенту, Зеленський підписав його.

Під час звернення він заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без "російських впливів", які треба "очистити".

"Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону", — сказав глава держави.

Після цього у низці міст України люди почали виходити на протести з вимогою повернути незалежність антикорупційним органам.

На цьому тлі Зеленський запропонував власний законопроєкт №13533, який повертає повноваження НАБУ та САП повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. В антикорупційних відомствах підтримали ініціативу глави держави.

У Євросоюзі також привітали цю законодавчу ініціативу та заявили, що це "довгоочікуваний крок у напрямку відновлення незалежності антикорупційних органів. Там вважають, що український парламент має якнайшвидше ухвалити законопроєкт і утриматися від реалізації суперечливих положень.

Вже 31 липня Рада проголосувала за законодавчу ініціативу глави держави, повернувши незалежність антикорупційним відомствам.